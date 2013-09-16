Доработка сайта на joomla

Есть сайт: http://ns1.evgpol.tmweb.ru Практически готов, осталось только сделать: 1. Переписать CSS так, что бы меню сайта при сжимании экрана не становилось мобильным (дело в том, что адаптивность реализована с помощью скрипта, а блок с меню - на ...