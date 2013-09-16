Доработка сайта на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки159 просмотров
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1. Каталог пользователей/компаний. (возможно использование jomsocial или CommunityBuilder)

2. Личный кабинет компаний. (возможно использование jomsocial или CommunityBuilder)

3. Возможность публикации мероприятий (возможно использование jomsocial или CommunityBuilder)

4. Выгрузка в профиль компании мероприятий из csv/xml.

Студии – мимо. Менеджеры – мимо. Нужен непосредственный исполнитель.

Joomla
10 лет назад
pankixoi2113
Михаил 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад