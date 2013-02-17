pankixoi2113

Михаил pankixoi2113

 
38 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Парсер cars auto ru

    с сохранением все инфы из объявления в собственную базу, копию фильтра и подключение смс-шлюза. Нужен человек, работавший с этим сайтом и знающим специфику его работы. Не нужно писать, если вы думаете, что разберетесь. Нужно уже ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта на joomla

    1. Каталог пользователей/компаний. (возможно использование jomsocial или CommunityBuilder) 2. Личный кабинет компаний. (возможно использование jomsocial или CommunityBuilder) 3. Возможность публикации мероприятий (возможно использование jomsocial или CommunityBuilder) 4. Выгрузка в профиль компании мероприятий из csv/xml. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер для cars.auto.ru

    $30

    Нужен парсер номеров телефона по фильтру, который буду указывать в настройках. То есть, я явно в настройках парсера или в самом коде указываю ссылку на страницу (уже настроен фильтр) и парсер по всем страницам проходит, ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад