pankixoi2113

с сохранением все инфы из объявления в собственную базу, копию фильтра и подключение смс-шлюза. Нужен человек, работавший с этим сайтом и знающим специфику его работы. Не нужно писать, если вы думаете, что разберетесь. Нужно уже ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
1. Каталог пользователей/компаний. (возможно использование jomsocial или CommunityBuilder) 2. Личный кабинет компаний. (возможно использование jomsocial или CommunityBuilder) 3. Возможность публикации мероприятий (возможно использование jomsocial или CommunityBuilder) 4. Выгрузка в профиль компании мероприятий из csv/xml. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
стоит модуль csv import pro, нужна помощь с выгрузкой базы. Просьба писать только тем, кто работал с данным модулем и опенкартом в частности.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужен парсер номеров телефона по фильтру, который буду указывать в настройках. То есть, я явно в настройках парсера или в самом коде указываю ссылку на страницу (уже настроен фильтр) и парсер по всем страницам проходит, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть список из 100 позиций. По каждой нужно найти 1-4 изображений, без водяных знаков, любого размера. Цена минимальная.Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
JA Job Board 1.5. Без допиливания. Вывести так, как есть на демо-шаблоне http://demo25.jobboard.joomlart.com Либо же как альтернативу настроить joomsocial с модулем "Афиша".Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
JA Job Board 1.5. Без допиливания. Вывести так, как есть на демо-шаблоне http://demo25.jobboard.joomlart.com .Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад