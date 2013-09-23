Парсер cars auto ru

Добрый день. Требуется: Переработать существующий плагин карт для Wordpress. Вот этот: http://codecanyon.net/item/map-list-pro/2620196?WT.ac=search_item&WT.seg_1=search_item&WT.z_author=smartredfox или подобный ему (если Вы знаете похожий плагин, прошу указать ссылку на него). Требуется: 1) Натянуть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
с сохранением все инфы из объявления в собственную базу, копию фильтра и подключение смс-шлюза. Нужен человек, работавший с этим сайтом и знающим специфику его работы. Не нужно писать, если вы думаете, что разберетесь. Нужно уже знать как все работает.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте. Мне нужна форма для поиска аэропортов с автодополнением. Пример можно посмотреть на сайте www.iflyfirstclass.com СпасибоВеб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
1. Куплен готовый скрипт parallax слайдера для главной страницы сайта , требуется установить его классический вид на главную страницу и наши сладйы, сценарий для каждого слайда опишу отдельно. Сами слайды в PSD, каждый элемент отдельным ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Вам необходимо владеть: • уверенное знание PHP5, ОПП, паттернов проектирования; • опыт работы с фреймворком Yii; • достаточный уровень знаний смежных технологий (js/jquery/ajax, html/css); • опыт работы с системами контроля версий (git); ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Партнерский мини сайт\ мини скрипт. Пользователь регистрируется по рефссылке и получает свою рефссылку. За каждую регистрацию по его рефссылке он получает бонусы. Иногда регистрация будет платная(?робокасса, интеркасса, paypal). Скрипт предназначен для сбора потенциальных ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $2500
Вы добавляетесь в проект. Я выбираю вас И вы только над моим проектом работаете. Нужно написать скрипт- сервис. Тз уже есть. Тз писал прогер. Оно достаточно детально. Тз дам исполнителю после первичного отбора исполнителей. Приступить надо сегодня. ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
ТЗ есть. Надо сделать одностраничный сайт с 15 пунктами меню, при наведение на каждое появляется большая страница (всплывающая). Около 10 форм захвата данных. Скрипт - геолокация Возможно понадобиться аннимация Админка для управления контентом Нужна быстрая и качественная работа. От вас: 1. Цена 2. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Доверстать несколько страниц сайта, доработать калькулятор товаров, переписать функционал некоторых модулейВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Требуется сверстать одну html-страницу по готовому PSD-макету (рендер JPG и примеры во вложении). Написать обратный отсчет на javascript и форму отправки регистрационных данных на php. Срок исполнения - трое суток. Подробности и примеры во вложении.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Нужен сервис модерации текста. Описание – на сайте есть личные кабинеты менеджера и личные кабинеты исполнителей. Менеджер в своем личном кабинете задает ТЗ для исполнителей – написать текст. Исполнители в совем ЛК видят ТЗ, пишут ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад