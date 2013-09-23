Переработка плагина карт на wordpress

Доверстать несколько страниц сайта, доработать калькулятор товаров, переписать функционал некоторых модулей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется:
Переработать существующий плагин карт для Wordpress. Вот этот: http://codecanyon.net/item/map-list-pro/2620196?WT.ac=search_item&WT.seg_1=search_item&WT.z_author=smartredfox или подобный ему (если Вы знаете похожий плагин, прошу указать ссылку на него).
Требуется:
1) Натянуть верстку на страницу, где будет размещаться плагин
2) Соответственно нужно изменить внешний вид плагина
3) Настроить аяксовый поиск по городам. При выборе города карта без обновления показывается данный город.
4) Настроить привязку точек на карте к метро (или автоматически из расчета ближайшего метро или вручную).
Прошу указать примеры своих работ на WP, а также Ваши предложения по срокам и цене по данному проекту.
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