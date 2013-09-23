Сделать модуль "Наши точки на карте"

Здравствуйте, уважаемые исполнители.

Компания занимается рекламой в лифтах.

Нужно встроить на сайт интерактивный модуль, который будет отображать свободные рекламные площадки на карте. Например если в доме есть свободная рекламная площадка, он помечается маркером. Нажав на этот маркер, можно забронировать рекламную площадку и отправить заявку на размещение рекламы через всплывающую форму.

1) Каким образом будет реализована карта? Интерактивная от Яндекса, или можно обойтись статичным скриншотом?

2) Какая технология будет использована? Флэш?

3) Как можно реализовать редактирование свободных площадок, добавление, удаление.

И соответственно стоимость и сроки работ.