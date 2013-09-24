Изменить формулу

Необходимо переделать сайт, а именно: 1. Откорректировать движок и подсверстать дизайн 2. Отредактировать и протестировать модули (форма обратной связи, обратный звонок, корзина, показ картинок в увеличенном виде). Они работают, но есть недочеты 3. Создать необходимое количество страниц ...
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Здравствуйте!
Требуется изменить в магазине на основе VamShop формулу расчета накопительной скидки - не учитывать при подсчете суммы всех заказов, оплаченные клиентом доставки.
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