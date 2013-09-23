Онлайн запись на примем к врачу - единая база

Необходимо переделать сайт, а именно: 1. Откорректировать движок и подсверстать дизайн 2. Отредактировать и протестировать модули (форма обратной связи, обратный звонок, корзина, показ картинок в увеличенном виде). Они работают, но есть недочеты 3. Создать необходимое количество страниц ...
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Здравствуйте!
Имеется небольшая сеть клиник. Имеется сайт ( Joomla 1.5) с онлайн записью на прием к врачу, будет меняться на Joomla 2.5 или 3 .
Клиника ведет записи на прием в 1С, запись через интернет происходит путем стандартного компонента на сайте! - администратору приходит письмо на почту, он созванивается с клиентом, и назначает время, далее вписывает запись вручную.
Требуется разработать компонент для сайта с БД или произвести интергацию с 1С записи на прием к врачу, чтобы посетители видели в онлайн режиме занятость того или иного врача и могли сами определять время и записываться не звоня на тел.
Также в будущем планируется сделать возможным онлайн оплаты примема врача.
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