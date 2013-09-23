Онлайн запись на примем к врачу - единая база

Здравствуйте!

Имеется небольшая сеть клиник. Имеется сайт ( Joomla 1.5) с онлайн записью на прием к врачу, будет меняться на Joomla 2.5 или 3 .

Клиника ведет записи на прием в 1С, запись через интернет происходит путем стандартного компонента на сайте! - администратору приходит письмо на почту, он созванивается с клиентом, и назначает время, далее вписывает запись вручную.

Требуется разработать компонент для сайта с БД или произвести интергацию с 1С записи на прием к врачу, чтобы посетители видели в онлайн режиме занятость того или иного врача и могли сами определять время и записываться не звоня на тел.

Также в будущем планируется сделать возможным онлайн оплаты примема врача.