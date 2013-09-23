Онлайн запись на примем к врачу - единая база

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Имеется небольшая сеть клиник. Имеется сайт ( Joomla 1.5) с онлайн записью на прием к врачу, будет меняться на Joomla 2.5 или 3 .

Клиника ведет записи на прием в 1С, запись через интернет происходит путем стандартного компонента на сайте! - администратору приходит письмо на почту, он созванивается с клиентом, и назначает время, далее вписывает запись вручную.

Требуется разработать компонент для сайта с БД или произвести интергацию с 1С записи на прием к врачу, чтобы посетители видели в онлайн режиме занятость того или иного врача и могли сами определять время и записываться не звоня на тел.

Также в будущем планируется сделать возможным онлайн оплаты примема врача.

10 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Доделать сайт на Joomla 2.5

    Необходимо переделать сайт, а именно: 1. Откорректировать движок и подсверстать дизайн 2. Отредактировать и протестировать модули (форма обратной связи, обратный звонок, корзина, показ картинок в увеличенном виде). Они работают, но есть недочеты 3. Создать необходимое количество страниц ...

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать блог WORDPRESS

    1. На моем сайте (http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.org/) есть кнопка рсс, но нет счетчика подписчиков.. нужен какой-нибудь самый простой, вставить в виджет в правую колонку блога, я сама ее потом куда понравится перемещу. 2. в фейсбуке есть кнопка share... ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поставить верстку на готовую нашу CMS (PHP YII)

    $170

    Здравствуйте у нас есть своя CMS на базу YII FRAMEWORK php + mysql Необходимо натянуть готовую верстку,функционал весь имеется,возможно что то подправить придется или мелочи дописать. Сайт визитка с каталогом продукции (без фильтров сортировки Категория - под ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отладка парсера контента

    $40

    Ранее был написан парсер контента на ресурс тематики: mp3, скачать, слушать. Необходимо разобраться в функционировании парсера, восстановить его работоспособность. Движек сайта DLE - 9.7. В дальнейшем планируется дальнейшее сотрудничество с исполнителем по этому проекту (разработка ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программирование и верстка на Yii Framework

    $500

    Нужна доработка и новые модули для проекта на Yii Framework. Жду от вас ссылки на выполненные проекты на yii. Подробное обсуждение с подходящими исполнителями с портфолио. Бюджет на доработку – 10000 рублей На последующую разработку этапами 12000 рублей x5

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Срочно доверстать дизайн сайта

    $50

    Нужно доверстать внутренние страницы подробности в личные сообщения Свёрстана главная страница, нужно доделать внутренние и исправить несколько ошибок в главной Срок несколько часов

    Дизайн сайта
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Работы по Drupal (php, css, js)

    $250

    Есть сверстанный на bootstrap проект, похожий на интернет магазин. Нужно натянуть и сделать нужный функционал. Что-то придется дописать, что-то из готовых модулей и их доработки. Небольшие правки по css/html. Пока два региона, то есть два сабдомена, Москва, Санкт-Петербург, разный ...

    PHPCSSDrupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Плагин на JS (вертикальный слайдер)

    $80

    Требуется человек хорошо владеющий JS для написания вертикального слайдера в духе www.apple.com/iphone-5c/ ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1F_jo3lt-APAZOS_Yc1NyDXvO-VJNHZKkBmKoTddL7qo Я его еще дописываю, но основа для оценки стоимости и времени есть. Приступить нужно как можно раньше (как всегда)

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад