Плагин на JS (вертикальный слайдер)

Есть готовый таймер на js. Необходимо написать скрипт для ежедневного автоматического запуска и остановки в определенное время. Например: каждый день в 3:59 заканчивается отсчет и в 4:00 утра начинается с начала т.е ровно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек хорошо владеющий JS для написания вертикального слайдера в духе www.apple.com/iphone-5c/
ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1F_jo3lt-APAZOS_Yc1NyDXvO-VJNHZKkBmKoTddL7qo
Я его еще дописываю, но основа для оценки стоимости и времени есть.
Приступить нужно как можно раньше (как всегда)
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