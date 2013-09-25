Перенос джумлы на новую версию

Необходимо доработать существующего робота написанного на python, в использованные технологии входит rabbitmq, celery и собственно сам питон 2 ветки. Так же нужно чтобы исполнитель хорошо разбирался в *nix системах. Ищу человека с опытом, ответственного и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенести сайт на новую версию Джумлы.
Исходная версия 1.5, требуется версия 2.5.
Объем и прочие детали будем обсуждать дополнительно.
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