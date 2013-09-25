Перенос джумлы на новую версию

Веб-программированиеЗавершен7 заявок175 просмотров
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Перенести сайт на новую версию Джумлы.

Исходная версия 1.5, требуется версия 2.5.

Объем и прочие детали будем обсуждать дополнительно.

10 лет назад
CasinoJet
Андрей 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
uzer
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 минут назад
10 лет назад
$180
4 дня
Спасибо за быструю и качественную работу. Настоящий мастер своего дела. Будем обращаться при надобности еще.
Отличный заказчик, четкое задание, своевременная оплата. Приятно работать!
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