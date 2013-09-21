Простенькое mod_rewrite правило

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необходимо написать mod_rewrite правило для .htaccess чтобы оно перенаправляло со страниц с $_get перемеными lang=eng,lang=esp,lang= на ту же самую страницу с только уже с lang=rus

10 лет назад
betonline
Сергей 
41 годРоссия
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Был
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viplviv
48 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
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10 лет назад
$1
1 день
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