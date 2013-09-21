Web - разработчик PERL+ ExtJS

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Новому объёмному проекту необходимы уверенные разработчики Perl + ExtJS для удалённой работы с возможностью в течении короткого времени (30-60 дней) войти в постоянную занятость. Талантливые и целеустремлённые выпускники высших заведений могут претендовать на данную занятость исходя из своих умений и ответственности.

Оплата 120 гривен в час (для студ. и выпускников, индивидуально).

Требование к кандидату: Свободное знание языков Perl + ExtJS

Пунктуальность, ответственность.

Проживание в городе Киеве обязательно!

В вашем письме к нам, пожалуйста, укажите ваш уровень знаний (ваша индивидуальная оценка) выше указанных языков по десятибалльной шкале.

Perl
10 лет назад
LOVAmir
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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