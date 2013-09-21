Помощник Web разработчику

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок259 просмотров
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php, mysql, javascript, желально bitrix

уменеие работать в linux

умение и желание учиться и решать самостоятелньно задачи

свободное время и желание зарабатывать

Оплата сдельная

10 лет назад
kostoff
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
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