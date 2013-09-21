Доработка OPencart.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 5000 руб.

1. Корректировки по странице "Галерея".

- расположение альбомов на странице

- теги во всех разделах "Галереи"

- в админке фильтр картинок(работает), но не фиксирует значение до его очистки. Значение необходимо для работы с отсортированным списком. На данный момент сортировка происходит, но после изменения одной из позиций и сохранения сбрасывается.

- расположение и цвет шрифта статей

2. раздел "Статьи" - включить красивые ссылки, т.к. на данный момент - сайт/articles?clause_id=8

3. Сверстать форму письма, отправляемую автоматически при формировании заказа, насытив его необходимой информацией.

4. Корректировка фильтра товаров(самописный)

5. Оптимизация скриптов - высокое потребление оперативной памяти. Sitemap в соответствии с новыми разделами - на данный момент яндекс не видит его. Полная отладка скриптов и индексации.

Специалистов занятых на данный момент ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ!!! Оплата только по этапам выполненных работ.

Стоимость работ 5000 рублей.

СТОИМОСТЬ И СРОКИ!!!