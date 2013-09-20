Плагин для joomla 3.x

Требуется сделать простой парсер. ТЗ: http://sdrv.ms/18h1SHa Файлы, используемые в тз, во вложении. Парсер очень простой, только к оригинальному донору нет доступа из вне. Донор с таким же выводом: http://fdzc.gnway.net:9898/WebPrice (HTML 1 в 1) Форму сабмита и вывод результатов ...
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Joomla 3.1.5
Нужна возможность добавлять introtext в категории материалов.
Либо подключением system-readmore в категориях, либо добавлением нового поля в back-end категории
Реализовано должно быть с помощью плагина
Хаков ядра быть не должно
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