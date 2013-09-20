Разработка модуля для сервиса

Добрый день.

Требуется создать модуль для существующего сервиса, который будет выводить подробные результаты опросов. Люди на сайте создают свои опросы, и у каждого есть как краткие классические результаты (5 ползунков с процентами), так и подробные. Подробные выглядят так:

http://take.ms/oOH45l

Для каждого пользователя сайт определяет местоположение, данные о местоположении есть.

Блок Высокие показатели показывает 5 самых активных регионов.

Блок количество голосов по времени - рисует график голосов за выбранный период времени - последние 24 дня\месяца\года.

Блок голоса на карте - маркирует страны в зависимости от того за какой из вариантов там голосуют больше всего, используется яндекс карта. Также можно переключать период - или конкретный месяц из последних, или весь период.

Интересует цена разработки такого модуля, время разработки, а также оценку по потребляемым ресурсам которые будет жрать модуль.