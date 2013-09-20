Модуль для OpenCart

Необходимо изменить принцип добавления товаров в админке опенкарта.

На странице категорий необходимо сделать возможность заходить в категория как в папку, и создавать там товары. Когда администратор находится в определенной категории, должна быть доступна кнопка "Добавить товар" после чего открывается отдельное всплывающее окно для добавления товара в котором уже отмечены галочки категорий. Делается это для того чтобы упростить добавление товаров в опенкарт. В настоящее время на мой взгляд это реализовано не очень удобно, необходимо каждый раз для каждого товара выбирать категорию.