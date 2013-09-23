Организовать постоянный надежный парсинг

Веб-программированиеЗавершен4 заявки160 просмотров
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Задача написать парсеры, которые бы брали данные из трех источников - отдают в xml или api.

В каждом источнике 10-15 тыс позиций и у каждой позиции набор параметров свой. Похожий очень, но разный местами.

Задача складывать это все в одну базу для последующей совместной обработки этих данных по имеющимся алгоритмам не сложным.

Надо добиться стабильного получения данных на протяжении нескольких дней, вообще конечно навсегда, но несколько дней это первое тестирование.

Работы кое-какие уже велись, может пригодится часть наработок.

Далее будет еще работ не мало по этому проекту.

p.s. Просьба писать уверенным в своих силах и опытным в данном направлении, а то сложно все каждому обьяснять, показывать...

10 лет назад
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$30
2 дня
Поторопился я с ТЗ и как оказалось самый ключевой момент упустил, а т.к. можно было пойти и другим путем, то вопросов не возникло. Пришлось много переделывать. Но за переделки получилил адекватный счет, так что доволен) Программист грамотный.
После выполнения проекта обнаружились кардинальные неточности в постановке задачи + добавилось приличное количество дополнений к ТЗ. Так что рекомендую тщательно подходить к формированию техзадания на этапе обсуждения проекта. Во всём остальном - всем доволен, все доработки адекватно и без вопросов отразились на конечной стоимости выполненных работ.
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