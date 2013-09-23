Организовать постоянный надежный парсинг

Сайт на Joomla находится в разработке и нужно сделать следующее: 1. Найти или запрограммировать переключатель шаблонов как например это реализовано вот здесь >> http://www.joomlart.com/demo/#ja_muzic или здесь >> http://www.yootheme.com/demo/joomla/moreno. 2. Найти и настроить систему оплаты/получения шаблонов. Можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача написать парсеры, которые бы брали данные из трех источников - отдают в xml или api.
В каждом источнике 10-15 тыс позиций и у каждой позиции набор параметров свой. Похожий очень, но разный местами.
Задача складывать это все в одну базу для последующей совместной обработки этих данных по имеющимся алгоритмам не сложным.
Надо добиться стабильного получения данных на протяжении нескольких дней, вообще конечно навсегда, но несколько дней это первое тестирование.
Работы кое-какие уже велись, может пригодится часть наработок.
Далее будет еще работ не мало по этому проекту.
p.s. Просьба писать уверенным в своих силах и опытным в данном направлении, а то сложно все каждому обьяснять, показывать...
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