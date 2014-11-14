Есть сайт http://depechemode.msk.ru/ Надо в его же верстке (отдельно выложу на тестовый домен) сменить полностью дизайн (картинки, лого, кнопки и т.д.) и шрифты под другую тему - вот на эту и в таком стиле https://bdva.ru/tickets/ ...
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть старинная джумла, версии примерно 1.5. Надо заменить урлы вида 86.html на читабельные (ЧПУ)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Баг с драг'н'дроп. в ИЕ - улетает блок вбок, в мазиле он немного по-другому - не отцепляется от курсора мыши, в опере тож улетает, в хроме не отцепляется. На маках не обнаруживаются указанные проблемы. Причем если этот элемент не ...Завершен6 лет назад
непонятно почему вдруг перестали работать все сайты на вдс. Сначала один не работал, потом заработал, сейчас все не работают. Стандартные меры не помогли.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Очень маленькое задание. Надо всего около 30 телефонов выписать и прислать мне. Обязательно ваше нахождение в России, т.к. из других мест не видно эти телефоны. Возможно только из Москвы и области видно, но вряд ли. Ссылка ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Сайт gosturizm.ru Биржа kappusta.ru Сегодня.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $3
Поменять телефон в шапке сайтаЗавершен9 лет назад
Надо сегодня сверстать 1 блочок, 1 кнопку и 1 всплывающую форму простую совсем. Часа 3 на это дело есть всего, т.к. прошлый исполнитель подвёл сильно. На прошлые заявки не могу откликнуться т.к. все уже оффлайн.Завершен9 лет назад
Надо сегодня сверстать 1 блочок, 1 кнопку, 1 всплывающую форму простую совсем. Буду на связи через 2 часа.HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
1.Надо добавить форму обратного звонка - 1 поле: телефон. В админке еще время отображать. Верстка еще не готова формочки и кнопки. Пока сделать временные и всё по програмной части. Но обязательно прикрутить верстку до понедельника! ...Завершен9 лет назад
Есть файлы сайта, но базы нет, вообще утеряна. Ни старой, ни новой, ни какой. Надо восстановить структуру и создать базу чтобы сайт полностью заработал. Сайт не сложный по подбору шин. Разместить на хостинге потом.Завершен9 лет назад
Написать про страну Пакистан Вот пункты по которым надо писать: Географическое положение Климат Визы, правила въезда, таможенные правила Население, политическое состояние Что посмотреть История Внешняя торговля Магазины/Шоппинг Демография Промышленность Растительный и животный мир Религия Банки и деньги Транспорт и аренда автомобиля Полезные ископаемые Сельское хозяйство Чаевые Национальные особенности Электричество Здравоохранение Некоторые пункты могут состоять из нескольких строк. Порядок ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Сайт простой на самописном хорошем движке. Надо внести правки в таблицу заявок. Сейчас это просто таблица с данными. Надо сделать следующее (подробности обсудим): возможность присваивать заявкам один из трех статусов: отдано, отказ, оплачено. Статусы красить в ...Завершен9 лет назад
Через форму регистрации http://poiskrepetitorov.ru/user/registraciya-repetitora наполнить сайт специалистами определенными, только московскими. В конце в комментариях пишите ссылку на страницу источник. Для начала дам пару источников, потом сами подыскиваете и после согласования используете (только с номерами телефонов ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Небольшой сайт, но в своё время там был форум который заспамили дико. База была одна и теперь она огромного размера 2гб. Надо вычистить хотя бы основной мусор, можно не до самого конца, главное чтобы база ...Завершен9 лет назад
На вдс поставить git. Указывайте сроки. Указывайте цены.Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Не самый простой интернет-магазин по продаже билетов на различные мероприятия. Различный формат страниц для разных типов мероприятий. Заказ билетов по интерактивной схеме зала и просто заказ. Вариант оплаты через яндексовский аналог робокассы. В админке - ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Монументальные очень качественные баннеры для погодного сайта. Надо 2х размеров - 728на90 и очень большой для размещения над шапками сайтов. По высоте около 270, а ширину сделать тянущейся может как-то...Или чтобы цвет по краям сходил ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Архив сайта и базу я залил на новое место уже. Надо будет всё настроить чтобы заработало. ДНС пока пропишем в hosts - не буду менять пока не заработает.Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сверстать по подобию, имея исходники, схему другого зала. Образец расположения мест есть. Прилагаю картинку как нужно и картинку зала Большого театра, который и нужно сверстать. Контуры балконов и т.д. дорисует дизайнер после верстки уже. Заинтересованым ...Завершен9 лет назад