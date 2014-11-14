Amend

Денис Amend

 
51 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Поменять дизайн существующего сайта прямо в верстке.

    Есть сайт http://depechemode.msk.ru/ Надо в его же верстке (отдельно выложу на тестовый домен) сменить полностью дизайн (картинки, лого, кнопки и т.д.) и шрифты под другую тему - вот на эту и в таком стиле https://bdva.ru/tickets/  ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поправить баг в верстке

    Баг с драг'н'дроп. в ИЕ - улетает блок вбок, в мазиле он немного по-другому - не отцепляется от курсора мыши, в опере тож улетает, в хроме не отцепляется. На маках не обнаруживаются указанные проблемы. Причем если этот элемент не ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Выписать телефоны найденные по списку ссылок

    Очень маленькое задание. Надо всего около 30 телефонов выписать и прислать мне. Обязательно ваше нахождение в России, т.к. из других мест не видно эти телефоны. Возможно только из Москвы и области видно, но вряд ли. Ссылка ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать срочно

    Надо сегодня сверстать 1 блочок, 1 кнопку и 1 всплывающую форму простую совсем. Часа 3 на это дело есть всего, т.к. прошлый исполнитель подвёл сильно. На прошлые заявки не могу откликнуться т.к. все уже оффлайн.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработать немного сайт (фреймворк yii)

    1.Надо добавить форму обратного звонка - 1 поле: телефон. В админке еще время отображать. Верстка еще не готова формочки и кнопки. Пока сделать временные и всё по програмной части. Но обязательно прикрутить верстку до понедельника! ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Восстановить сайт

    Есть файлы сайта, но базы нет, вообще утеряна. Ни старой, ни новой, ни какой. Надо восстановить структуру и создать базу чтобы сайт полностью заработал. Сайт не сложный по подбору шин. Разместить на хостинге потом.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копирайт 25000 знаков

    Написать про страну Пакистан Вот пункты по которым надо писать: Географическое положение Климат Визы, правила въезда, таможенные правила Население, политическое состояние Что посмотреть История Внешняя торговля Магазины/Шоппинг Демография Промышленность Растительный и животный мир Религия Банки и деньги Транспорт и аренда автомобиля Полезные ископаемые Сельское хозяйство Чаевые Национальные особенности Электричество Здравоохранение Некоторые пункты могут состоять из нескольких строк. Порядок ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внести правки в админку сайта

    Сайт простой на самописном хорошем движке. Надо внести правки в таблицу заявок. Сейчас это просто таблица с данными. Надо сделать следующее (подробности обсудим): возможность присваивать заявкам один из трех статусов: отдано, отказ, оплачено. Статусы красить в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Наполнение сайта

    Через форму регистрации http://poiskrepetitorov.ru/user/registraciya-repetitora наполнить сайт специалистами определенными, только московскими. В конце в комментариях пишите ссылку на страницу источник. Для начала дам пару источников, потом сами подыскиваете и после согласования используете (только с номерами телефонов ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Почистить базу сайта

    Небольшой сайт, но в своё время там был форум который заспамили дико. База была одна и теперь она огромного размера 2гб. Надо вычистить хотя бы основной мусор, можно не до самого конца, главное чтобы база ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Программинг сайта по продаже билетов на концерты и тп

    $1000

    Не самый простой интернет-магазин по продаже билетов на различные мероприятия. Различный формат страниц для разных типов мероприятий. Заказ билетов по интерактивной схеме зала и просто заказ. Вариант оплаты через яндексовский аналог робокассы. В админке - ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Два баннера

    Монументальные очень качественные баннеры для погодного сайта. Надо 2х размеров - 728на90 и очень большой для размещения над шапками сайтов. По высоте около 270, а ширину сделать тянущейся может как-то...Или чтобы цвет по краям сходил ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка схемы зала

    Нужно сверстать по подобию, имея исходники, схему другого зала. Образец расположения мест есть. Прилагаю картинку как нужно и картинку зала Большого театра, который и нужно сверстать. Контуры балконов и т.д. дорисует дизайнер после верстки уже. Заинтересованым ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
wraaap
Мария 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
год назад
$3
10 баллов
год назад
Сверстать рекламный блок
Всё отлично!
Выручила, сделав всё быстро и чётко. За пару часов наверное...
Ответный отзыв
Exeption
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Поправить баг в верстке
Чётко поставили задачу, предоставили все необходимые доступы. Оплата вовремя. Однозначно рекомендую.
За несколько минут справился с багом который не могли победить пятеро других верстальщиков. Рекомендую.
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klime
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Вставить в шапку сайта флэша немножко
Рекомендую, никаких нареканий!
Основное сделал не очень быстро, но зато как надо, потом долго мучались с одной мелочью, но это проблема флеша была, а не флешера) В итоге получилось хорошо.
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Viktoriya_moroz
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Выписать телефоны найденные по списку ссылок
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Мгновенная плата. Рекомендую!
Всё быстро и отлично
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krasowski
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Восстановить сайт
Четкая задача, быстрая оплата. Рекомендую.
Сделал то, про что почти все говорили - невозможно сделать. Восстановил не простой сайт при полном отсутствии базы.
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