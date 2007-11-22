Вставить в шапку сайта флэша немножко

$20
Веб-программированиеЗавершен2 заявки156 просмотров
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http://rustrans.igrodrom.ru/ есть сайт (в разработке еще, но очень скоро переедет на negabarity.ru) там в шапке большая машина и лого. вот их надо сделать _лёгким_ флэшем, как по весу так и по содержанию (простенько но со вкусом:)). Флэш должен быть максимально оптимизирован по весу. Должен быть прямоугольник который не будет вылезать за пределы картинки, т.е. где белоый фон уже не должно быть флэша т.к. там будет текст обтекать машину. Максимум на миллиметр можно залезть. Вверху может на 2. Предлагайте сценарии и вес результата примерный. Из сценария сам я пока придумал только мигалки оражевые)

16 лет назад
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
klime
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$20
Основное сделал не очень быстро, но зато как надо, потом долго мучались с одной мелочью, но это проблема флеша была, а не флешера) В итоге получилось хорошо.
Рекомендую, никаких нареканий!
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