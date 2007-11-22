Вставить в шапку сайта флэша немножко

Нужен пример чтения скажем 5 файлов с удаленного сервера в многопоточном режиме на Perl'e. ---- нет тут перловщиков - сам написал за 10 минут. думал сложнее будет. хм...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://rustrans.igrodrom.ru/ есть сайт (в разработке еще, но очень скоро переедет на negabarity.ru) там в шапке большая машина и лого. вот их надо сделать _лёгким_ флэшем, как по весу так и по содержанию (простенько но со вкусом:)). Флэш должен быть максимально оптимизирован по весу. Должен быть прямоугольник который не будет вылезать за пределы картинки, т.е. где белоый фон уже не должно быть флэша т.к. там будет текст обтекать машину. Максимум на миллиметр можно залезть. Вверху может на 2. Предлагайте сценарии и вес результата примерный. Из сценария сам я пока придумал только мигалки оражевые)
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