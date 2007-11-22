Вставить в шапку сайта флэша немножко

http://rustrans.igrodrom.ru/ есть сайт (в разработке еще, но очень скоро переедет на negabarity.ru) там в шапке большая машина и лого. вот их надо сделать _лёгким_ флэшем, как по весу так и по содержанию (простенько но со вкусом:)). Флэш должен быть максимально оптимизирован по весу. Должен быть прямоугольник который не будет вылезать за пределы картинки, т.е. где белоый фон уже не должно быть флэша т.к. там будет текст обтекать машину. Максимум на миллиметр можно залезть. Вверху может на 2. Предлагайте сценарии и вес результата примерный. Из сценария сам я пока придумал только мигалки оражевые)