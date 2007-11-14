Биллинг панель

Здравствуйте,

Я лично занимаюсь написанием биллинг панели уже почти год (с перерывами), на настоящий момент есть очень большая потребность в рабочем биллинге и нужен человек, который совместно со мной мог бы БЫСТРО закончить данный проект. Суть описывать не буду, биллинг считает время оказания услуги, блокирует, создаёт и принимает заказы. Всё остальное расскажу в приват.

Спасибо.