Биллинг панель

Пишите сразу вашу цену, пожалуйста! Нужно из существующей программы параметрического поиска (внешний вид вложен) сделать страничку на сайте. Прога может выбирать из 16 параметров, занесенных в файл Excell .csv - это в существующей проге, т.е. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Я лично занимаюсь написанием биллинг панели уже почти год (с перерывами), на настоящий момент есть очень большая потребность в рабочем биллинге и нужен человек, который совместно со мной мог бы БЫСТРО закончить данный проект. Суть описывать не буду, биллинг считает время оказания услуги, блокирует, создаёт и принимает заказы. Всё остальное расскажу в приват.
Спасибо.
- Похожие заказы
- $150Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Добрый День, предлагаю постоянную удалённую работу, по установке/настройке CMS. Желательно опыт, с системами управления HOST CMS и NET CAT. Заключается в настройке CMS под задачи сайта, встроить сверстанный макет в CMS. Жду предложений.Закрыт16 лет назад
designer & flasher для одного проекта. icq 255272498Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать утилитку которая делает скринсейв сайта, входящие данные - адрес сайта при клике ОК - создаётся скринсейв главной страницы сайта (формат jpg) натуральным размером и два изображения размером 153x130 точек(уменьшенная картинка) , одна копия ...Завершен16 лет назад
- $50
Нужен грабер новостей для DLE 6.x грабились фото , краткая и полная новость. вот донор http://www.motonews.ru/Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Необходимо написать функцию для разбивания статей HTML-ого вида на страницы. Статьи содрержат такие теги как, img, div, p, table, tr, td, i, strong и т.д. Страницы должны разбиваться в месте., где закрываются все теги, чтобы ...Закрыт16 лет назад
- $1000
В приложении дано небольшое описание (когда откроете, не удивляйтесь - в другом формате я написать к сожалению не смог). Нужна только разработка, без дизайна Оставляйте свои предложения: на чем вы готовы такое реализовать (сами напишите, переделаете ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт16 лет назад
У меня произошел сбой в работе сайта. Перекосило главную страницу. По всей видимости проблема в движке. Необходимо устранить сбой. мой сайт www.lawyerfirm.ru. Предложения отправляйте на [email protected]Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Ищу программиста, способного доработать существующий скрипт ( php classifieds - www.deltascripts.com), требования следующие: 1.Форма регистрации должна быть при добавлении объявления сразу, а не отдельно регистрироваться и добавлять. 2. Регистрация/добавление должно быть в один этам, сейчас в скрипте ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно прикрутить к любому скрипту вывода "дерева" возможность перетаскивания элементов мышью. Дерево должно выглядеть так: http://www.destroydrop.com/javascripts/tree/ Нужно только программирование клиентской части на JavaScript. Предложения можно сразу в аську: 254910833Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад