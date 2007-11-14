Создание функции для разбивки страниц на PHP

Необходимо написать функцию для разбивания статей HTML-ого вида на страницы. Статьи содрержат такие теги как,

img, div, p, table, tr, td, i, strong и т.д. Страницы должны разбиваться в месте., где закрываются все теги, чтобы ничего не съезжало.

Функция выглядит так:

int spos($html, $offset); , где $html - текст статьи в HTML-ном виде, offset - сдвиг не раньше которого необходимо резать страницу, spos - возвращает позицию в $html, в которой закрываются все ТЕГИ, spos должен быть больше или равен $offset.