Изготовление скрипта доски объявлений на заказ

Мне требуется изготовить на заказ специальный скрипт - аналог доски объявлений. Хочется сразу отметить, что меня не интересуют стандартные скрипты доски объявлений, а требуется скрипт специально разработанный под меня на заказ и с учетом моего ТЗ. Обычная доска не подходит.

Внимательно изучите также все приложения к данному проекту. Там наглядно видно все, что требуется изготовить.

Мой E-mail: [email protected]

ICQ: 355089886

Вся доска объявлений будет посвящена Подмосковной загородной недвижимости. Объявления будет размещать только администратор сайта. Требуется сделать как основную пользовательскую часть (т.е. сайт, который видят обычные посетители), так и админку с небольшим количеством функций. Вход в админку должен быть закрыт паролем.

Необходима установка и настройка скрипта на моем сайте. Сообщите полную стоимость изготовления проекта (с учетом установки и настройки скрипта и доработка скрипта до нужного мне стиля (дизайна). Серьезного макета дизайна нет, он просто нарисован в Paint. Да и дизайн очень простой, его сможет создать даже любой программист (см. файлы).

Основная Пользовательская часть. Я уже разработал простенький дизайн для данного проекта. Хотелось бы, чтобы сайт имел примерно такой дизайн и стиль (см. файлы glavnaya.gif, razdel.gif, obyavlenie.gif).

Посетители выбирают в списке слева интересующий их раздел, т.е. название шоссе (ленинградское ш., новосходненское ш., куркинское ш. и т.д. по списку). Выбрав раздел (кликнув по названию шоссе), посетители попадают на страничку с объявлениями выбранного раздела (см. файл razdel.gif). Фактически в этом списке размещены только заголовки объявлений. При нажатии на этот заголовок открывается страничка с более подробным описанием объявления (см. файл obyavlenie.gif).

На странице должно быть 30 объявлений. Большее количество переносится на следующую страничу.

Стиль вывода объявлений и другие решения (например, "Вы выбрали" или "Страницы") должны выглядеть примерно так, как у меня в файле razdel.gif.

Режим для Администратора. Вход в Админку должен быть закрыт паролем. Необходимы следующие разделы:

1. Добавить объявление

2. Keywords и Description для основных разделов

3. Тексты "Главной", "О проекте", "Реклама на сайте" и "Контакты"

4. Шапка и низ всех страниц

1. Раздел "Добавить объявление" необходим для добавления новых объявлений. Удалять и редактировать уже введенные объявления не требуется, поэтому нет необходимости создавать эти функции.

Добавляться новые объявления должны легко. Для наглядности см. файл adminka2.gif. Просто выбирается из выпадающего списка раздел (ленинградское ш, новосходненское ш, Куркинское ш и т.д. по списку). В соответствующее поле вводится заголовок объявления, а в другое поле с полосой прокрутки вводится текст объявления. И все, после нажатия на кнопку "Разместить" объявление размещается в соответствующем разделе.

2. Раздел "Keywords и Description для основных разделов" необходим для того, чтобы присвоить основным разделам (ленинградское ш, новосходненское ш., Куркинское ш. и т.д. по списку) теги keywords и description. Для наглядности см. файл adminka3.gif. Первым делом выбирается из выпадающего списка раздел. Далее, вводятся в соответствующие поля keywords и description. И после нажатия кнопки "Разместить" данные входят в силу. И так делается по каждому основному разделу.

3. Раздел "Тексты "Главной", "О проекте", "Реклама на сайте" и "Контакты"" необходим для того, чтобы разместить и иметь возможность редактировать тексты на главной страничке, в разделах "О проекте", "Реклама на сайте" и "Контакты". В файле adminka4.gif наглядно видно как все должно быть реализовано, поэтому в дополнительных комментариях не нуждается.

4. Раздел "Шапка и низ страниц". Данный раздел необходим для вставки HTML-кода в верхнюю часть сайта (в шапку) и в нижнюю часть сайта (в самой нижней части, куда обычно вставляются различные счетчики и т.д.). В файле adminka5.gif хорошо показано как должна быть реализована данная функция, поэтому подробную информацию я не даю (просто см. файл adminka5.gif).

Основные разделы следующие: Алтуфьевское ш., Боровское ш., Варшавское ш., Волоколамское ш., Горьковское ш., Дмитровское ш., Домодедовское ш., Егорьевское ш., Ильинское ш., Казанское ш., Калужское ш., Каширское ш., Киевское ш., Куркинское ш., Ленинградское ш., Минское ш., Можайское ш., Новосходненское ш., Новорижское ш., Новорязанское ш., Носовихинское ш., Новокаширское ш., Осташковское ш., Пятницкое ш., Рублево-Успенское ш., Рязанское ш., Сколковское ш., Симферопольское ш., Щелковское ш., Ярославское ш.

Обращаться по E-mail: [email protected] или по ICQ: 355089886