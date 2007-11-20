Задача: Нужен flash-ролик определенного размера который еще будет уточняться (напр.: 442x146 px) и PHP-скрипты выполняющие второстепенную функцию. Ролик предназначен для показа 3-х изображений, который динамически подгружаются и сменяются со случайной задержкой (напр.: 5-15 секунд) Формат картинок: JPG, GIF, ...
Изготовление скрипта доски объявлений на заказ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне требуется изготовить на заказ специальный скрипт - аналог доски объявлений. Хочется сразу отметить, что меня не интересуют стандартные скрипты доски объявлений, а требуется скрипт специально разработанный под меня на заказ и с учетом моего ТЗ. Обычная доска не подходит.
Внимательно изучите также все приложения к данному проекту. Там наглядно видно все, что требуется изготовить.
Мой E-mail: [email protected]
ICQ: 355089886
Вся доска объявлений будет посвящена Подмосковной загородной недвижимости. Объявления будет размещать только администратор сайта. Требуется сделать как основную пользовательскую часть (т.е. сайт, который видят обычные посетители), так и админку с небольшим количеством функций. Вход в админку должен быть закрыт паролем.
Необходима установка и настройка скрипта на моем сайте. Сообщите полную стоимость изготовления проекта (с учетом установки и настройки скрипта и доработка скрипта до нужного мне стиля (дизайна). Серьезного макета дизайна нет, он просто нарисован в Paint. Да и дизайн очень простой, его сможет создать даже любой программист (см. файлы).
Основная Пользовательская часть. Я уже разработал простенький дизайн для данного проекта. Хотелось бы, чтобы сайт имел примерно такой дизайн и стиль (см. файлы glavnaya.gif, razdel.gif, obyavlenie.gif).
Посетители выбирают в списке слева интересующий их раздел, т.е. название шоссе (ленинградское ш., новосходненское ш., куркинское ш. и т.д. по списку). Выбрав раздел (кликнув по названию шоссе), посетители попадают на страничку с объявлениями выбранного раздела (см. файл razdel.gif). Фактически в этом списке размещены только заголовки объявлений. При нажатии на этот заголовок открывается страничка с более подробным описанием объявления (см. файл obyavlenie.gif).
На странице должно быть 30 объявлений. Большее количество переносится на следующую страничу.
Стиль вывода объявлений и другие решения (например, "Вы выбрали" или "Страницы") должны выглядеть примерно так, как у меня в файле razdel.gif.
Режим для Администратора. Вход в Админку должен быть закрыт паролем. Необходимы следующие разделы:
1. Добавить объявление
2. Keywords и Description для основных разделов
3. Тексты "Главной", "О проекте", "Реклама на сайте" и "Контакты"
4. Шапка и низ всех страниц
1. Раздел "Добавить объявление" необходим для добавления новых объявлений. Удалять и редактировать уже введенные объявления не требуется, поэтому нет необходимости создавать эти функции.
Добавляться новые объявления должны легко. Для наглядности см. файл adminka2.gif. Просто выбирается из выпадающего списка раздел (ленинградское ш, новосходненское ш, Куркинское ш и т.д. по списку). В соответствующее поле вводится заголовок объявления, а в другое поле с полосой прокрутки вводится текст объявления. И все, после нажатия на кнопку "Разместить" объявление размещается в соответствующем разделе.
2. Раздел "Keywords и Description для основных разделов" необходим для того, чтобы присвоить основным разделам (ленинградское ш, новосходненское ш., Куркинское ш. и т.д. по списку) теги keywords и description. Для наглядности см. файл adminka3.gif. Первым делом выбирается из выпадающего списка раздел. Далее, вводятся в соответствующие поля keywords и description. И после нажатия кнопки "Разместить" данные входят в силу. И так делается по каждому основному разделу.
3. Раздел "Тексты "Главной", "О проекте", "Реклама на сайте" и "Контакты"" необходим для того, чтобы разместить и иметь возможность редактировать тексты на главной страничке, в разделах "О проекте", "Реклама на сайте" и "Контакты". В файле adminka4.gif наглядно видно как все должно быть реализовано, поэтому в дополнительных комментариях не нуждается.
4. Раздел "Шапка и низ страниц". Данный раздел необходим для вставки HTML-кода в верхнюю часть сайта (в шапку) и в нижнюю часть сайта (в самой нижней части, куда обычно вставляются различные счетчики и т.д.). В файле adminka5.gif хорошо показано как должна быть реализована данная функция, поэтому подробную информацию я не даю (просто см. файл adminka5.gif).
Основные разделы следующие: Алтуфьевское ш., Боровское ш., Варшавское ш., Волоколамское ш., Горьковское ш., Дмитровское ш., Домодедовское ш., Егорьевское ш., Ильинское ш., Казанское ш., Калужское ш., Каширское ш., Киевское ш., Куркинское ш., Ленинградское ш., Минское ш., Можайское ш., Новосходненское ш., Новорижское ш., Новорязанское ш., Носовихинское ш., Новокаширское ш., Осташковское ш., Пятницкое ш., Рублево-Успенское ш., Рязанское ш., Сколковское ш., Симферопольское ш., Щелковское ш., Ярославское ш.
Обращаться по E-mail: [email protected] или по ICQ: 355089886
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $500
От исполнителя необходимо знание drupal, ajax, верстка на дивах без таблиц, программирование php. Требуется сделать сайт программного продукта на базе drupal и сверстать предоставленный дизайн на div На сайте будет: - несколько статичных страниц, с возможностью редактирования из ...Закрыт16 лет назад
- $100
Надо написать модуль, позволяющий подбирать товары в VirtueMart (Joomla) по нескольким параметрам. У каждой группы товаров свои параметры. Выбираем один/несколько/все параметры, нажимаем "Подобрать" и видим список товаров, отфильтрованный в соответствии с параметрами. В файле я попробовал ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $400
Поиск, фильтрация, постраничный вывод. В базе 14 сущностей, необходимо сделать 10 веб-страничек. Сервер - Apache, БД - Postgres. Срок - 3 недели.Завершен16 лет назад
- $50
Требуется написать скрипт "Инфо о клиенте" так называемый Whois только в расширенном варианте. Скрипт должен быть привязан к базе данных GeoIP, что бы данные отображались правильно. (база данных будет предоставлена). Подробное ТЗ предоставим. Пример скрипта: http://ip-address.domaintools.com Предложение с ценой ...Закрыт16 лет назад
1. Необходимо создать векторную карту города во Flash для интернет-сайта. Обязательные функции карты - zoom, перемещение стрелками/рукой, центрирование, в правом верхнем углу - маленькая карта всего города с возможностью перемещения. Соответствующая схематическое и цветовое обозначение разных типов ...Закрыт16 лет назад
- $500
Все просто - сделать систему управления сайтом под нужный нам функционал и ее прикрутить к дизайну. Тематика - туризм. Ничего сверх, все стандартно: многоуровневое меню, новости, фотогаллерея....+ забор курсов и погоды. Указывайте срок и цену. ...Завершен16 лет назад
Нужно сделать подобный проект, по поиску размещению вакансий,резюме вообщем практически копию. Нужен только двиг под сайт. Цены сроки в комменты. Приветсвуються уже готовые решения. Обязательные условия: Проживание в Москве или Безопасная сделка.Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день, ищу срочно PHP програмиста, желательно со знаниями XOOPS или по крайней мере Smarty. Дополнительная информация по ICQ. Проект горящий, так что попрошу обращатся только тех, кто в кродчайшие сроки свободен.Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Требуется специалист с глубокими знаниями CMS Bitrix.Завершен16 лет назад