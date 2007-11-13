Сайт на базе Drupal

Необходимо завершить работу (исправить баги, отладить работу сайта). При успешном завершении работы – договор на долгосрочную техническую поддержку сайта и добавление модулей Требование – знание php5, mySQL, xml. www.eurocargotrans.gr
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От исполнителя необходимо знание drupal, ajax, верстка на дивах без таблиц, программирование php.
Требуется сделать сайт программного продукта на базе drupal и сверстать предоставленный дизайн на div
На сайте будет:
- несколько статичных страниц, с возможностью редактирования из админки. Описание продукта, саппорт и т.д.
- лента новостей и анонсов, с элементами ajax по типу http://demo.joomlaprodigy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=1.
- каталог с наборами медиа файлов сгруппированных в архивы. Навигацией с помощью облака тэгов. Вывод описания и просмотр видеоролика при наведении мыши как здесь http://www.pond5.com/index.php?page=search&q=KCT0101&no=25&sb=1&adv=0
- Формированием этих zip архивов на сервере из загружаемых файлов
через страницу сайта закачки файлов + формирование текстового
конфигурационного файла по типу ini. Хранение описания и ведение учета
закачек и рейтинга для файлов. Логика и подробности будут даны.
Наверное потребуется формирования своего типа node (в терминологии
drupal) для хранения всего хозяйства в БД
- (второй этап, после запуска сайта) партнерка для закачки и ведения баланса по скаченым медиафайлам (описанных выше). Надеюсь проконсультироваться с исполнителем, по выработке наилучшего решения, как и на базе чего это сорганизовать.
- форум, тут все как обычно, единая регистрация для сайта и форума, это в drupal есть по умолчанию
- личный кабинет, с несколькими табами на ajax, общие сведения изменения пароля, как обычно, + доплонительная процедура регистрации, для тех кто хочет делать upload файлов на сервер+ вывод списка загруженных файлов + (вторым этапом) баланс в партнерке
- плюс ряд вспомогательных страниц: - страница регистрации, подтверждения email, upload файлов на сервер, публичной информации о пользователе (как обычно)
Подробнее тз, логика и дизайн будет доступна конкретным исполнителем,
после рассмотрения портфолио.
Убедительная просьба к отвечающим
Предложения сопровождать:
- ссылкой на портфолио (!!! отдельно указать работы сделанные на базе Drupal !!!)
- своей ценой
- сроками, сроки нужно выдерживать, пишите сразу реалистичное кол-во времени,
которое Вам понадобиться
- контактными данными.
- в личку писать не надо.
Ответы в стиле "возьмусь" и без сроков и конкретики рассматриваются в последнюю
очередь.
Оплата переводом через систему Contact, перевод практически в любой
банк РФ и других стран СНГ. Удобный вывод - ни копейки комиссии.
Если очень хотите, то можно и через WMZ, но я думаю, что всем будет удобнее
первым способом.
Предоплату НЕ делаю... Можем разбить на несколько этапов и платить по
мере продвижения, тогда возможно, я буду платить через WMZ, чтобы не
носиться в банк много раз.
С Уважением, Александр.
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