Горящий проект (PHP)

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок255 просмотров
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Добрый день,

ищу срочно PHP програмиста, желательно со знаниями XOOPS или по крайней мере Smarty. Дополнительная информация по ICQ.

Проект горящий, так что попрошу обращатся только тех, кто в кродчайшие сроки свободен.

PHP
16 лет назад
vaschu
44 годаГермания
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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