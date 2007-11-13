Горящий проект (PHP)

Необходимо завершить работу (исправить баги, отладить работу сайта). При успешном завершении работы – договор на долгосрочную техническую поддержку сайта и добавление модулей Требование – знание php5, mySQL, xml. www.eurocargotrans.gr
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
ищу срочно PHP програмиста, желательно со знаниями XOOPS или по крайней мере Smarty. Дополнительная информация по ICQ.
Проект горящий, так что попрошу обращатся только тех, кто в кродчайшие сроки свободен.
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