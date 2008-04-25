Перенести блог на новый движок

Есть задача, вот некоторые пункты из ТЗ:

1. Перенести всю имеющуюся базу постов и комментариев блога (движок – WordPress) на новый движок. Движок должен выдерживать значительную нагрузку посещаемости!!!

2. Сохранить доступ к старым материалам по старым ссылкам (например, чтоб на их месте были страницы с указанием новых адресов)

3. Необходимо наличие потока rss для постов и комментариев (с теми же адресами, что и были раньше)

4. Новый движок должен иметь защиту от спама

5. Добавить фотогалереи

9. Новый дизайн (фактически, шаблонный - особые изыскания не потребуются)

От претендентов требуется: показать соответствующий опыт работы, продемонстрировать готовые решения.

Бонус: в случае успешного исполнения заказа, последуют аналогичные.