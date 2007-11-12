Доработка по переносу сайта на Битрикс

Нужно с указанного сайта выдернуть все картинки и определенные куски html кода и создать из этого другой, новый сайт, при этом перемешав местами несколько страниц (чтобы не создавалась иллюзия клона). Скажу сразу, что проект серьезный и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо срочно (в течение недели) завершить перенос сайта на битрикс. Задача практически завершена. Практически
все статические страницы перенесены.
Остались некоторые правки по администраторской части, переносу базы, и "косметике" на сайте. Просьба писать сразу на почту dixov"собачка"dssl.ru
По деньгам договримся!
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