Доработка по переносу сайта на Битрикс

Приветствую, Напишите пожалуйста сроки и время сколько займет этот процесс. Приоритет опытным командам с портфолио. ----- Есть бесплатный скрипт вебмайла squirrelmail.org К нему можно сделать плагины. Мне нужны следующие: 1. Подсветка фона ячейки по наведению на нее курсора (как у mail.ya.ru) Также по ...