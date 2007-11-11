Конструктор макета газеты

Требуется php программист для изменения функций CMS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание системы учета деятельности мненеджеров по рекламе, рекламодателей, рекламных модулей, номеров, схематичного макетирования издания.
На прошлой неделе разместил этот проект как flash конструктор, но после анализа и изучения таких проектов как http://stixy.com/ стало понятно что вполне можной обойтись и без flash.....
Задача во вложении
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