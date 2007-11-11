Конструктор макета газеты

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок228 просмотров
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Создание системы учета деятельности мненеджеров по рекламе, рекламодателей, рекламных модулей, номеров, схематичного макетирования издания.

На прошлой неделе разместил этот проект как flash конструктор, но после анализа и изучения таких проектов как http://stixy.com/ стало понятно что вполне можной обойтись и без flash.....

Задача во вложении

16 лет назад
prostorspb
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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