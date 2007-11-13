2 формы с captcha и опрос.

$20
Веб-программированиеЗавершен3 заявки137 просмотров
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страницы с формами и опросом сверстаны.

опрос вида : 1 вопрос и варианты ответа.

Статистика храниться на сайте.

Админка к опросу не обязательна.

Сойдет возможность редактирования вручную через ftp.

Валидность страниц должна сохраниться.

Сроки 1 день. Оплата WMZ Яндексом.

16 лет назад
bmstudio2
Иван 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
L_D
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$20
В первую очередь ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, это качество ценят все заказчики. Денис выполнил задание грамотно и в срок. Результат превысил ожидания в техническом плане. Я получил полноценную систему администрирования вместо простого PHP модуля (как было указано в ТЗ). Спасибо, еще раз.
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