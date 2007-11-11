Нужно прикрутить и доработать фишки к порталу такие как меню, виз редактор эффекты там разные итд) хотелось бы уложится в баков 100 за все про все)) у кого есть желания пофтыкать и немного заработать, но пишу сразу что работа вялотекущая)) обязательное требование вы должны быть постоянно хотябы по 4-5 часов в день в он лайне в аське.. и хорошо разбираться в JS