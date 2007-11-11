Необходима разработка системы внутриотраслевого поиска. Язык разработки – PHP + MySQL, C++ . Задача сводится к написанию интеллектуального бота поиска и сбора прайс-листов по заданному массиву сайтов (в заданном формате DOC, XLS, HTML), с возможностью ...
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Нужно прикрутить и доработать фишки к порталу такие как меню, виз редактор эффекты там разные итд) хотелось бы уложится в баков 100 за все про все)) у кого есть желания пофтыкать и немного заработать, но пишу сразу что работа вялотекущая)) обязательное требование вы должны быть постоянно хотябы по 4-5 часов в день в он лайне в аське.. и хорошо разбираться в JS
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