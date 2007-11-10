AGI скрипт для динамического IVR меню (asterisk)

ТЗ: http://cmstest2.reg36.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание AGI скрипта (желательно на php) который бы обрабатывал входящий звонок и создавал для него динамическое IVR меню (в каждом пункте которого проигрываются разные звуковые файлы), основываясь на заранее описанной структуре в базе данных (mysql).
Учет времени входа в меню и выхода из него (т.е. возможность ведения логов для всех действий звонящего человека).
Так же при переходе в один из пунктов меню должна быть реализована возможность перевода звонящего человека, на какой либо другой телефонный номер (в случае если номер занят, ожидать пока тот освободиться).
Все это должно содержать комментарии, в расчете на то, что этот скрипт потом будет дорабатываться и модифицироваться другими людьми.
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