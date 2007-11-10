PhpShop -> Shop Script PRO парсер

Требуется доработка существующего модуля гостевой книги, который сейчас настроен на базе CMS. Задача: в данный момент сообщения в гостевую добавляются без премодерации, необходимо сделать, чтобы сообщения сначала отображались в движке, и только после одобрения появлялись ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать скрипт который отпарсит определенный контент (товары) сайта работающего на движке PhpShop.ru и интегрирует полученный контент в сайт работающий на движке Shop Script PRO.
Опыт создания подобных скриптов обязателен.
Приступим к предложениям, господа :о)
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