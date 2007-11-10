Разработка сайта для работы с Forex

Бизнес портал: 1) Регистрация посетителей на сайте, свой личный кабинет у каждого посетителя; 2) Поиск на сайте (по разделам или по всему сайту функционально); 3) Опросы на сайте, сделать так чтобы я мог в нужный мне раздел на ...