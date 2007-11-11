Исправить мелкие недочёты (2)

Веб-программированиеЗавершен6 заявок189 просмотров
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Файл недочётов приложен к письму....

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Оставлять свои предложения желательно в асе 270323949 или здесь...

16 лет назад
yupopov
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
L_D
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
Данный фрилансер почти сразу среагировал на только что созданный проект. Я почти ему ничего не объяснял, просто показал, что надо сделать. Он понял всё буквально с полуслова. Назначил точное время за которое он это сделает и сказал что ему для этого надо. Это говорит о том, что данный человек может трезво оценивать свои силы. Знает что от него требуется и что ему необходимо для выполнения поставленной задачи...
Приятно работать с заказчиком, который знает, чего хочет. С начала работы выдал все необходимые данные, описал то, каким он видит результат. Побольше бы таких заказчиков, как Юрий:)
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