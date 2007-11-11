Исправить мелкие недочёты (2)

Данный фрилансер почти сразу среагировал на только что созданный проект. Я почти ему ничего не объяснял, просто показал, что надо сделать. Он понял всё буквально с полуслова. Назначил точное время за которое он это сделает и сказал что ему для этого надо. Это говорит о том, что данный человек может трезво оценивать свои силы. Знает что от него требуется и что ему необходимо для выполнения поставленной задачи...