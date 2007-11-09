Нужно создать 2 flash ролика

сами собой флеш ролики очень просты, всплывание текста, исчезание появление надписей и рисунков, никакой сложной анимации, основная задача нужно создать рисунок книги, чтобы она смотрелась как будто в 3-D пространстве, и красиво оформить книгу, дожно быть 2 книги. прошу писать только тех к кого есть примеры по созданию рисунков книг, вот типа что-то такого (http://defiancethebook.com/)