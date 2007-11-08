Крупный web-проект, ищутся разработчики

Доброго времени суток.

Вкратце опишу суть - инвесторы захотели вложить деньги в проект, который будет конкурентом сервиса teamer.ru, только с большей ориентацией на широкий круг пользователей (внедрение элементов социальной сети). Ищется либо ведущий разработчик, либо уже сработавшаяся комманда разработчиков (2-3-4 чел).

Проходить все будет так - на e-mail высылаете мне резюме, краткую информацию о себе, бла бла бла.. Самое главное - пишете, как именно, какими средствами вы собираетесь реализовывать проект. Далее если нам понравилось - продолжаем с Вами разговор, попутно пишем ТЗ. Если все устраивает обоих - работаем.

Сроки выполнения - 2-3 месяца, зар.плата разработчику - около 1400 USD в месяц, обсуждаемо. Соотв-но бюджет итого около 10000USD.

p.s. пока все по e-mail, дальше-больше. Если Вы в Москве, деньги наличными, если нет - PayPal/WebMoney/etc..