Настроить шаблонизатор сайта.

Создание обратной связи. Есть сайт, надо сделать, чтобы человек делая заказ, мог на сайте заполнить все формы(они у меня готовы в html) и отравить их или мне на мыло или создавать странички с заказами. http://migseo.ru/?Registraciya_v_forumah%28profail%29:Sdelatmz_zakaz http://migseo.ru/?Registraciya_v_katalogah:Sdelatmz_zakaz ВАЖНО, встроить код ...