Настроить шаблонизатор сайта.

Необходимо разработать и добавить новые элементы к сайту (подписка на рассылку и простейший каталог товара). Пожалуйста, предложения выставляйте только с указанием цены и сроков). Задание - в приложении. P.S. Проект возобнавлён в связи с тем, что ...
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