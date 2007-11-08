Разработать и добавить элементы к сайту

Необходимо разработать и добавить новые элементы к сайту (подписка на рассылку и простейший каталог товара). Пожалуйста, предложения выставляйте только с указанием цены и сроков). Задание - в приложении.

P.S. Проект возобнавлён в связи с тем, что предыдущий исполнитель не выполнил работу.