Интеграция с форумом

Требуется сделать так,

чтобы пользователь,

который регистрируется в форуме,

был зарегистрирован также в движке

и наоборот.

И чтобы пльзователь, залогиненный в движок,

также был заголинен в форум.

И ещё профайл если меняет данные в форуме,

то и в движке и наоборот.