BackEnd сказочного сайта

Нам нужно сделать программную часть небольшого интернет-магазина по продаже игрушек, одежды и прочих вещей по мотивам книг о Гарри Поттере. Программная часть Shopping Cart должна быть полностью реализована средствами x-Cart.com (то ест ее разрабатывать не нужно, нужно просто устновить x-Cart.com Software). В качестве базы данных товаров будет использоваться существующая и ежедневно обновляемая база данных товаров в формате Microsoft Access. Нужно релизовать простой и понятный клиенту (нажатием одной кнопки) механизм экспорта данных из базы данных в базу данных x-Cart. Помимо этого нужна возможность изменять структуру сайта. Это можно сделать средствами любой системы управления сайтом. Сайт очень простой, всего несколько страниц. Интегрировать панели управления сайтом и панель управления x-Cart не нужно.

Принимаются предложения только от тех, кто знаком с x-Cart.com Shopping Cart и/или познакомился после прочтения объявления и уверен, что сможет организовать ее работу с Microsoft Access Database. Система управления сайтом должна быть только и полностью на английском языке. Дизайн сайта готов, его делать не нужно.

Спасибо.