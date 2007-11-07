Проект показа рекламы на внешних площадках

Необходимо создать систему показа объявлений на внешних сайтах.

Система авторизации/регистрации нового владельца сайта/рекламодателя.

Владелец сайта может:

a) Добавить новый ресурс в систему

b) Получить код для размещения на потенциально рекламных страниц ресурса

c) Настроить ресурс, установив параметры: количество просмотров страниц перед показом рекламы, тип ресурса (скачивание файла/доступ к странице), тематика ресурса.

d) Удалить ресурс.

e) Использовать накопленные средства, выступив в роли рекламодателя.

f) Посмотреть обобщенную, а также детализированную статистику по каждому из сайтов и по всем сайтам в целом за заданный период.

Рекламодатель может:

a) Добавить новый блок с возможностью выбора тематики и плана таргетинга (по умолчанию, а также при отсутствии настроенных планов, план устанавливается в положение default – максимальный охват). Возможность отредактировать и удалить этот блок.

b) Добавить новый план таргетинга. При редактировании можно будет установить детали: желаемое время/дни недели показа (можно использовать удобную табличку интерфейса таргетинга rle.ru) и география аудитории (на текущий момент можно достаточно простую систему – 10 крупнейших городов России, остальная Россия, 5 крупнейших стран СНГ без детализации, остальное СНГ, все остальные зарубежные страны). Также в редакции плана таргетинга могут быть выбраны одна или несколько тематик интересных рекламодателю сайтов. Географическая база подходящая для нужд известна и общедоступна.

c) Посмотреть обобщенную, а также детализированную статистику по каждому из блоков и по всем блокам в целом за заданный период.

d) Установить из общего списка текущих html блоков ставки на размещения своих блоков. Ставки должны автоматически минимизироваться по верхней границе предыдущего по цене блока этого или другого рекламодателя (пример этого небольшого функционала разработан).

Пользователь, кликнув на одном из объявлений рекламодателей, попадет на страницу собранную из двух фреймов:

a) фрейм обратного отсчета времени необходимого пребывания пользователя на данной странице

b) фрейм содержащий в себе страницу рекламодателя.

В общих чертах вот так. Приветствуются дизайнерские навыки - хочется сделать web2.0 стайл дизайн, но не обязательно. Свои предложения указывайте без стоимости дизайна - чисто за текстово/табличный функционал - чтобы было понятно что и где и юзабельно даже в таком формате.

Есть более детальное тз, но его хотел бы показать познее и избирательно - скорее всего уже победителю - основной объем работ можно понять и отсюда.

Необходим человек знакомый с достаточно нагружеными проектами - т.е. запросы вроде like для географии отпадают - в общем вам виднее.

Програмировать нужно структурно и понятно с коментариями, чтобы мог разобраться другой программист. Если понравиться работа с фрилансером будем поддерживать проекты этот и другие. Оплата по завершению работ (см. отзывы).