Нужно добавить фичу в Confluence 2.5.4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание аналога smsbanner.ru, Цены по минимому!
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуются небольшие "припарки" к сайту. Нужно добавить несколько разделов, слегка "перекроить" дизайн. Нужна лента новостей с распределением по разделам (политика,экономика, культура, спорт итп.).Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
1. Выводить товары на главной по центру из 1-ой категории ( с подкатегориями ) Например будет категория: Акции (категория) подкатегории: Процессоры Материнские платы оперативная память жесткие диски ... 2. Чтобы весь товар по центру на главной странице ( index.php ) сортировался по цене ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Интергировать google map http://maps.google.com/ и расписания нескольких ( для начала одной http://www.aeroflot.ru/) авиакомпаний на едином сайте для того, чтобы при поиске можно было бы задать город, дату и после ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать анаог по функциональности как autoreg.ru или 1ps.ru. что бы можно было вам лутше оиентироватся я в кратце перчислю некоторые функции. - Скрипт должен иметь опцию автоматического добавления, как AllSumbiter (базы для автоматической регистрации), можно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $150
Здравствуйте! Я хочу сделать сайт-поисковик по музыкальным ресурсам. От разработчика требуется выполнить следующую задачу: Создать главную страницу сайта (можно не особо мудрить с html-разметкой и красотой самой страницы по сути - главное красивый XML-дизайн) на которой располагалась ...Закрыт16 лет назад
- $500
Нужно создать копию сайта ock.ru, по всем функциональностям как на этом сайте, дизайн не нужен, но главное чтоб был шаблонный дизайн, чтобы легко можно было его сменить. Левые блоки на сайте сделать так чтобы можно ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Сколько будет стоить клонирование сайта ? Интересует полное клонирование сайта со всеми сервисами и системой билинга сайта www.showcam.ru.Закрыт16 лет назад
Необходим качественный (небесплатный ) скрипт форума, по функционалу аналогичный http://weblancer.net/forum/ Важная особенность: если пользователь зарегистрирован на сайте, то он может с этими же логином и паролем зайти и на форум. ...Закрыт16 лет назад
- $10
Как известно в Shop-Script каталог товаров (category_tree) по умолчанию свернут. И изменить это из настроек нельзя. Есть необходимость сделать на сайте по умолчанию развернутый каталог, чтобы отображались все категории и подкатегории сразу, в развернутом виде. Естественно, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад