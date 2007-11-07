Сделать развернутый каталог в Shop-Script

Как известно в Shop-Script каталог товаров (category_tree) по умолчанию свернут. И изменить это из настроек нельзя. Есть необходимость сделать на сайте по умолчанию развернутый каталог, чтобы отображались все категории и подкатегории сразу, в развернутом виде.

Естественно, дерево каталога не должно потерять свою динамичность (функциональность). Сделать статично могу сам, это не подходит.

Исходя из этого нужен специалист по Shop-Script с готовым решением или готовый быстро это реалезовать.

Если я указал стоимость необосновано заниженую, то аргументируйте это. Возможно у меня отсутствует понимание сложности этой доработки. Но подозреваю, что для того, кто в курсе дела или уже это делал - проблем не возникнет.