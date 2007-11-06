Афиши+Каталог

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок190 просмотров
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Можно реализовать как компонент к системе JOOMLA или DLE. Так и отдельным скриптом

Модуль Афиша:

1. Каталог фирм

1.1 Описание:

- Наименование(строка)

- Логотип(если есть)

- Адрес(строка)

- Описание(rich-text - Редактируемых Хтмль)

1.2 Многоуровневый каталог(Можно 3-ёх уровенвый, Главная категория - под категория - фирма)

2. Афиша - Вывод объявлений в хронологическом порядке

2.1 Объявление в афише

- Время

- Название

- Фирма(п1)

- Описание(rich-text - Редактируемых Хтмль)

2.2 Календарь - быстрая навигация среди объявлений по календарю

К событиям и к фирмам должна быть возможность оставлять комментарии, как к обычным новостям

Дизайн не требуется.

16 лет назад
Freedon
Фридон 
39 летГрузия
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
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