Афиши+Каталог

Разработка прототипа экранов мобильного GPS навигатора. Порядка 3-4 простейших экранов + 1 главный экран с отображением карты местности. На главном экране с картой возможно понадобится нарисовать 2,5D или 3D вид местности (т.е. не только 2D карту). Нужна будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Можно реализовать как компонент к системе JOOMLA или DLE. Так и отдельным скриптом
Модуль Афиша:
1. Каталог фирм
1.1 Описание:
- Наименование(строка)
- Логотип(если есть)
- Адрес(строка)
- Описание(rich-text - Редактируемых Хтмль)
1.2 Многоуровневый каталог(Можно 3-ёх уровенвый, Главная категория - под категория - фирма)
2. Афиша - Вывод объявлений в хронологическом порядке
2.1 Объявление в афише
- Время
- Название
- Фирма(п1)
- Описание(rich-text - Редактируемых Хтмль)
2.2 Календарь - быстрая навигация среди объявлений по календарю
К событиям и к фирмам должна быть возможность оставлять комментарии, как к обычным новостям
Дизайн не требуется.
- Похожие заказы
- $3000Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна программа или скрипт, который сможет собрать информацию с yp.ru, включая распознавание мэйлов на картинках, и записать ее в файл любого формата, открываемого при помощи ms excel. Желательно, чтобы можно было запустить из винХР, но рассмотрим ...Закрыт16 лет назад
- $100
Требуется переделать (или написать заново) стандартный модуль интернет-магазина HostCMS (www.hostcms.ru) для работы с платежной системой RuPay (www.rupay.com). В итоге модуль корзины должен быть аналогичен модулю "2D корзина" (смотреть www.phpscript.ru/2d_basket.htm). Админ-часть должна состоять из разделов: 1. Заказы. Полностью ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Написать скрипт, который скопирует и сгруппирует отзывы об автомобилях (все, кроме ВАЗ, ГАЗ, Донинвест, ЗАЗ, ЗИЛ, ИЖ, ЛуАЗ, Москвич, УАЗ) с сайта avtomarket.ru. Образец конечного результата со структурой файлов и примером отзыва (1.html) находится ...Закрыт16 лет назад
- $50
...по некоторым причинам пришлось уволить нашего Web-мастера, и он не ууспел "дописать" на флэше 2-ум строчкам ссылки, что и требуеца сделать.. Т.е. есть полностью готовая "ФЛЭШКА", нужно только из 2-ух строчек сделать Web ссылки и написать ...Завершен16 лет назад
- $50
Необходимо доделать флеш ролик для сайта. Есть наработки, есть 3D модель в 3D max, необходимо сделать анимацию объекта (3D) во флеше. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!! ОПЛАТА ПО ФАКТУ!!! Срок 3-4 дня, если быстрее то + 15$ В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!Завершен16 лет назад
Требование первое - геграфически исполнитель, или его административная часть должна находиться в Киеве, Виннице, Хмельницком, или в другом городе Украины. Требование второе - работаем согласно договора, и взаиморасчеты проводим по безналичному расчёту. (курс доллара согласно курса ...Закрыт16 лет назад
- $200
Входящие данные: mysql база с картинками, текстовым описанием, категориями Что должна делать система: 1. Зарегистрировать блог на блог-сервисе (стандартная форма + капча которая вводится "оператором") 2. Создание ограниченного кол-ва постов в блоге по заданной заранее категории ...Закрыт16 лет назад
От Вас, потребуется создать мульимедиа материалы для внутренней системы обучения ИКЕИ. Вам будут даны изображения, звук, тексты, любые другие объекты, используя которые, нужно будет создавать LO (Learning Objects). Создание этих объектов должно вестись в ...Завершен16 лет назад
- $50
Нужно изменить граббинг по рсс. А именно - грабим котороткую новость с обрезаем до определенного кол-ва символов, парсим теги вставки изображений и в шаблон вставляем ссылку на полную новость на сайт откуда она взята.Завершен8 лет назад