Переделать модуль HostCMS

Требуется переделать (или написать заново) стандартный модуль интернет-магазина HostCMS (www.hostcms.ru) для работы с платежной системой RuPay (www.rupay.com). В итоге модуль корзины должен быть аналогичен модулю "2D корзина" (смотреть www.phpscript.ru/2d_basket.htm).

Админ-часть должна состоять из разделов:

1. Заказы. Полностью аналогична разделу Заказы "2D корзина".

2. Товары. Полностью аналогична разделу Прайс-лист "2D корзина".

3. Категории. Полностью аналогична разделу Категории "2D корзина".

4. Доставка. Должна содержать поля:

- способ доставки (редактируется вручную с возможностью добавления нового способа)

- город доставки (выбирается из списка с возможностью добавления нового города)

- наценка (радактируется вручную)

- вид (2 значения - "фиксированно" или "процент")

5. Настройки. Конфигурационные настройки для работы с системой RuPay и корзиной.

6. Письма. Система RuPay позволяет высылать информационное письмо после выписки счета в системе и после прохождения платежа. В этом разделе должны быть поля для написания шаблонов этих писем с макросами (аналогично разделу "настройки" скрипта autorupay-script.zip). Также после прохождения платежа должно высылаться письмо администратору с данными о номере заказа, сумме платежа.

7. Клиенты. Список с постраничной разбивкой клиентов, делавших заказ. Возможность поиска по e-mail, дате, ID, ФИО. Возможность экспорта базы e-mail+ФИО (через раделитель) в файл txt.

Необходимо реализовать лог-файл ошибок работы (аналогично лог-файлу скрипта autorupay-script.zip).

Пользовательская часть реализует пошаговый алгоритм продажи товара:

шаг 1 - выбор товара

шаг 2 - ввод данных о заказчике: Фамилия, Имя, Отчество, e-mail, город, улица, квартира, контактный телефон, примечание

шаг 3 - выбор способа доставки: почта России, экспресс-почта EMS (только для Москвы и Питера). При этом автоматически должна отображаться наценка, установленная в админ-части для данного способа доставки.

шаг 4 - итоговая калькуляция, выписка счета в системе RuPay.

В приложении находится скрипт autorupay-script.zip, который организует продажу одного товара через систему RuPay, в качестве примера. Также в приложении находится файл rupay.doc - это описание интерфейса сервиса приема платежей через систему RUpay.