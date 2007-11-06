Переделать модуль HostCMS

...по некоторым причинам пришлось уволить нашего Web-мастера, и он не ууспел "дописать" на флэше 2-ум строчкам ссылки, что и требуеца сделать.. Т.е. есть полностью готовая "ФЛЭШКА", нужно только из 2-ух строчек сделать Web ссылки и написать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переделать (или написать заново) стандартный модуль интернет-магазина HostCMS (www.hostcms.ru) для работы с платежной системой RuPay (www.rupay.com). В итоге модуль корзины должен быть аналогичен модулю "2D корзина" (смотреть www.phpscript.ru/2d_basket.htm).
Админ-часть должна состоять из разделов:
1. Заказы. Полностью аналогична разделу Заказы "2D корзина".
2. Товары. Полностью аналогична разделу Прайс-лист "2D корзина".
3. Категории. Полностью аналогична разделу Категории "2D корзина".
4. Доставка. Должна содержать поля:
- способ доставки (редактируется вручную с возможностью добавления нового способа)
- город доставки (выбирается из списка с возможностью добавления нового города)
- наценка (радактируется вручную)
- вид (2 значения - "фиксированно" или "процент")
5. Настройки. Конфигурационные настройки для работы с системой RuPay и корзиной.
6. Письма. Система RuPay позволяет высылать информационное письмо после выписки счета в системе и после прохождения платежа. В этом разделе должны быть поля для написания шаблонов этих писем с макросами (аналогично разделу "настройки" скрипта autorupay-script.zip). Также после прохождения платежа должно высылаться письмо администратору с данными о номере заказа, сумме платежа.
7. Клиенты. Список с постраничной разбивкой клиентов, делавших заказ. Возможность поиска по e-mail, дате, ID, ФИО. Возможность экспорта базы e-mail+ФИО (через раделитель) в файл txt.
Необходимо реализовать лог-файл ошибок работы (аналогично лог-файлу скрипта autorupay-script.zip).
Пользовательская часть реализует пошаговый алгоритм продажи товара:
шаг 1 - выбор товара
шаг 2 - ввод данных о заказчике: Фамилия, Имя, Отчество, e-mail, город, улица, квартира, контактный телефон, примечание
шаг 3 - выбор способа доставки: почта России, экспресс-почта EMS (только для Москвы и Питера). При этом автоматически должна отображаться наценка, установленная в админ-части для данного способа доставки.
шаг 4 - итоговая калькуляция, выписка счета в системе RuPay.
В приложении находится скрипт autorupay-script.zip, который организует продажу одного товара через систему RuPay, в качестве примера. Также в приложении находится файл rupay.doc - это описание интерфейса сервиса приема платежей через систему RUpay.
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