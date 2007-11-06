Простейшая работа на Macromedia Flash

...по некоторым причинам пришлось уволить нашего Web-мастера, и он не ууспел "дописать" на флэше 2-ум строчкам ссылки, что и требуеца сделать..

Т.е. есть полностью готовая "ФЛЭШКА", нужно только из 2-ух строчек сделать Web ссылки и написать небольшой, НО подробный мануэл, как в случае чего можно данные ссылки поменять, ну куда нажать и чем что сделать...

И скинуть мне 2 файла:

1)редактированный *.fla

2)непосредственно файл самой флэшки... (*.swf)

Работа не сложная за (2 минуты) думаю знающий человек справица, а то и меньше, даю 2$ :)

P.S. обсуждаем по ICQ...