Простейшая работа на Macromedia Flash

Необходимо доделать флеш ролик для сайта. Есть наработки, есть 3D модель в 3D max, необходимо сделать анимацию объекта (3D) во флеше. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!! ОПЛАТА ПО ФАКТУ!!! Срок 3-4 дня, если быстрее то + 15$ В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
...по некоторым причинам пришлось уволить нашего Web-мастера, и он не ууспел "дописать" на флэше 2-ум строчкам ссылки, что и требуеца сделать..
Т.е. есть полностью готовая "ФЛЭШКА", нужно только из 2-ух строчек сделать Web ссылки и написать небольшой, НО подробный мануэл, как в случае чего можно данные ссылки поменять, ну куда нажать и чем что сделать...
И скинуть мне 2 файла:
1)редактированный *.fla
2)непосредственно файл самой флэшки... (*.swf)
Работа не сложная за (2 минуты) думаю знающий человек справица, а то и меньше, даю 2$ :)
P.S. обсуждаем по ICQ...
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