Простейшая работа на Macromedia Flash

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки174 просмотра
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...по некоторым причинам пришлось уволить нашего Web-мастера, и он не ууспел "дописать" на флэше 2-ум строчкам ссылки, что и требуеца сделать..

Т.е. есть полностью готовая "ФЛЭШКА", нужно только из 2-ух строчек сделать Web ссылки и написать небольшой, НО подробный мануэл, как в случае чего можно данные ссылки поменять, ну куда нажать и чем что сделать...

И скинуть мне 2 файла:

1)редактированный *.fla

2)непосредственно файл самой флэшки... (*.swf)

Работа не сложная за (2 минуты) думаю знающий человек справица, а то и меньше, даю 2$ :)

P.S. обсуждаем по ICQ...

16 лет назад
Be0wulf
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
camokat3
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
На высшем уровне и с должным отношением.. Я доволен..
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