Создание проекта соц-сети с использованием WEB 2.0

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок161 просмотр
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Необходимо создание полностью интерактивного проекта с использованием технологий WEB 2.0

Постоянно растущий портал на подобии Википедии, но с несколько другим уклоном (подробности при личной переписке)

Т.е. проект должен постоянно развиваться и дополняться новыми направлениями. Обязательно многоязычность и возможность добавления новых языковых групп.

Данный проект подразумевает долгосрочное сотрудничество и хорошую и своевременную оплату.

Все подробности при личной переписке.

16 лет назад
Kiberloki
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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