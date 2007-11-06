Создание проекта соц-сети с использованием WEB 2.0

Нужна готовая служба подобная Weblancer для запуска на уже существующем узкоспециализированном ИТ-портале. Требования: исходный код php, apache и т.д. Готов купить исходные коды работающих скриптов службы, чем больше возможностей, тем - лучше. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ГОТОВЫХ (или ...