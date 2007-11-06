JavaScript + HTML + CSS

Разыскивается удаленный JavaScript + HTML разработчик для написания по нашим заданиям клиентских элементов

управления для сложных веб-приложений. Приложение на ASP .NET 2.0 + AJAX, но от вас требуется HTML + JS + CSS.

Желательна, но не обязательна возможность отладки на MS Visual Studio 2005 или IIS 6.

Для выбора нами разработчика предлагаем реализовать тестовый элемент управления.

Вознаграждение победителю(ям) -- куча работы и на долго + $20 за выполнение тестового задания.

Задание:

На ваше усмотрение реализовать элемент управления, который МАКСИМАЛЬНО облегчит ввод времени в readonly input отображения времени в формате AM/PM для РЯДОВОГО пользователя.

См. также приложение.

Вопросы и результаты на [email protected].