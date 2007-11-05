Необходимо Вывести рейтинг на Форуме (Сам рейтинг работает) Необходимо вывести только в посты т.е сообщения. http://www.chinline.ru/forum/ Вот сам рейтинг "звёздочки" http://chinline.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=5 Его необходимо сделать так, что бы он отображался в каждом посте автора т.е. тут http://chinline.ru/forum/viewtopic.php?t=11
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каталог плохих отелей с рейтингом
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