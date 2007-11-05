Система управления сайтом

$150
Веб-программированиеЗакрыт20 заявок246 просмотров
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Есть сайт в ХТМЛ.

Нужно чтоб клиент через веб интерфейс мог вводить позиции его продукции, новости, статьи и акции.

Необходима возможность просмотра списка продукции с задействованием 3-4 разных фильтров и сортировкой.

Форма авторизации партнеров.

Также нужен поиск по сайту.

16 лет назад
artyarty
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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