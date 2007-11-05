Модификация и поддержка сайта клиента

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки253 просмотра
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Ищу специалиста/компанию для модификации сайта клиента (собран из готовых модулей стороннего разработчика) и его дальнейшей поддержки.

Подробное тех задание - в приложении.

Вы делаете либо только программную часть, либо и программинг и редизайн.

Жду предложений, спасибо!

16 лет назад
graphibiz
Ramenka Vital 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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